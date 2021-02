President Oekraïne verbiedt nieuwssites van oppositie

De sites ZIK, NewsOne en 112 zijn onmiddellijk uit de lucht gehaald of geblokkeerd. Ze waren vaak de spreekbuis van de tweede partij van het land, het Oppositie Platform voor Leven.

De grootste achterban van het platform woont in het oosten of zuiden van het land. Daar spreken veel mensen Russisch als eerste taal en zijn ze cultureel of economisch op Rusland gericht. Hun positie is verzwakt sinds in 2014 een gekozen pro-Russische president met westerse hulp werd afgezet en verjaagd.