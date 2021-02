Nederland koopt nog acht miljoen doses van Moderna-vaccin

Nederland koopt nog eens acht miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie sloeg het aanbod van Moderna voor een extra levering eerder af, omdat het pas aan het einde van het jaar geleverd zou kunnen worden. ‘Inmiddels heeft Moderna haar aanbod verbeterd. In dit nieuwe aanbod wordt een deel van de vaccins geleverd in het derde kwartaal”, schrijft De Jonge. ‘Ik zal daarom nu wel meedoen in dit nieuwe contract.’

De minister komt binnenkort met meer details, zegt hij.