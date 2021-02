Spaanse bank Santander sluit 2020 af met miljardenverlies

Santander reserveerde in 2020 een bedrag van bijna 12,2 miljard euro voor krediet dat klanten mogelijk nooit terugbetalen. Dat is bijna een derde meer dan in 2019. Daar kwamen afschrijvingen op de waarde van bepaalde afdelingen en bezittingen bovenop van 12,6 miljard euro. In december sloot Santander met vakbonden bovendien een akkoord over het schrappen van 3600 banen en het sluiten van duizend vestigingen in Spanje, met extra reorganisatiekosten tot gevolg.

Het nettoverlies van Santander kwam uit op 8,7 miljard euro. Toch bleven klanten veel geld lenen, meldt de bank in zijn jaarbericht. Als wisselkoersen niet worden meegerekend, verdiende Santander zelfs iets meer aan kredietverstrekking dan een jaar eerder, waarbij vooral de activiteiten in Zuid-Amerika groeiden.

Europese banken die vooral geld verdienen met kredietverstrekking kampen ook op een andere manier met de coronacrisis. Stimuleringsmaatregelen van centrale banken zijn bedoeld om de rentes laag te houden, waardoor het steeds lastiger wordt de winst op peil te houden met het verstrekken van leningen.