Brand bedreigt Australische stad Perth tijdens grote lockdown

De Australische autoriteiten hebben duizenden mensen in een voorstad van Perth opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. In het gebied woedt een natuurbrand. De circa 6600 inwoners van Bullsbrook mogen daarom de lockdown negeren die momenteel van kracht is in het gebied.

De brand in de grote deelstaat Western Australia heeft al een gebied van 9000 hectare verwoest. Meer dan zeventig huizen gingen in vlammen op. ‘We weten hoe snel het mis kan gaan”, benadrukte premier Mark McGowan van de deelstaat. ‘Ze verwachten extreem harde wind. Daarom zeggen we: als je kunt vertrekken, doe dat alsjeblieft meteen.’

De noodsituatie komt op een ongelukkig moment. De circa 2 miljoen inwoners van Perth zitten tot en met vrijdag in lockdown en mogen hun huizen in principe niet verlaten. Minister voor crisismanagement David Littleproud zei in de media dat mensen wel gewoon gehoor moeten geven aan een verzoek van de hulpdiensten om te evacueren. ‘Daar mag geen verwarring over bestaan.’

De autoriteiten hadden de lockdown ingesteld nadat een man positief had getest op de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Hij werkt bij een hotel waar mensen in quarantaine zitten. Het was de eerste keer in ongeveer tien maanden dat weer een lokale coronabesmetting was vastgesteld in Western Australia.