Man rijdt op snelweg meerdere keren hard in op politie

Een man die had getankt zonder te betalen is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren met hoge snelheid op de politie ingereden. Uiteindelijk crashte hij zelf. Hij is aangehouden op verdenking van onder meer meerdere pogingen tot doodslag. ‘De ellende die de verdachte met zijn handelen heeft veroorzaakt is enorm”, aldus de politie.

Agenten van de Utrechtse politie werden ingeseind door collega’s van een ander team, dat op de A12 bij Utrecht een voertuig reed waarmee was getankt zonder te betalen in Gouda. Op de A28 in de buurt van Zeist gaven agenten het voertuig een volgteken. In plaats van te volgen, probeerde de bestuurder het politievoertuig met een snelheid van 120 kilometer per uur te rammen.

Na het nemen van diverse op- en afritten met hoge snelheden werd op de A1 bij Apeldoorn geprobeerd het voertuig tot stoppen te krijgen. De bestuurder besloot echter opnieuw op de politievoertuigen in te rijden. De verdachte verloor hierbij de macht over het stuur en crashte in de vangrail.

Na behandeling in het ziekenhuis werd de verdachte in de cel gezet.