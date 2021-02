Aantal kankerdiagnoses met 4000 afgenomen door coronacrisis

Volgens het IKNL is het de eerste daling in dertig jaar, toen werd begonnen met de kankerregistratie. De daling kwam voor bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker.

In maart tot en met mei zijn er bijna een kwart minder kankerdiagnoses gesteld dan gebruikelijk. Veel hiervan is in het najaar ingehaald, aldus IKNL. Vanaf de zomer kwam de reguliere zorg weer op gang en werd bij veel kankersoorten de in het voorjaar ontstane achterstand in diagnoses ingelopen, tot een achterstand van 3,5 procent aan het einde van 2020 ten opzichte van 2019.