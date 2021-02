Onderzoeksteam WHO bezoekt virologisch lab Wuhan

Een team van onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag in het Chinese Wuhan het vooraanstaande virologisch laboratorium in die stad bezocht. Het bezoek is onderdeel van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, dat eind 2019 in Wuhan voor het eerst de kop op stak.

Het team onder leiding van viroloog Ben Embarek kwam om 09.30 uur plaatselijke tijd aan bij het zwaarbewaakte onderzoeksinstituut. ‘Ik kijk uit naar een productieve dag, het ontmoeten van de mensen hier, en het stellen van alle belangrijke vragen die gesteld moeten worden”, zei een ander teamlid vanuit zijn auto toen die door de poort heen reed.

Het virologisch instituut in Wuhan staat centraal in een aantal complottheorieën waarin wordt gesteld dat het coronavirus uit het laboratorium is ontsnapt of zelfs opzettelijk verspreid. De meeste wetenschappers verwerpen die stelling, maar sommigen stellen dat een monster van het virus dat in het wild is genomen, bij een proef in het laboratorium mogelijk een medewerker heeft geïnfecteerd en zo is ontsnapt.

Sommige wetenschappers hebben China opgeroepen om de details van alle coronavirussen die in het lab worden bestudeerd vrij te geven, om te kijken of er varianten tussen zitten die lijken op SARS-CoV-2, de variant die oorzaak is van de pandemie.