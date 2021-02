Bezorgde Kamer debatteert over datadiefstal bij GGD

Medische gegevens over coronatesten, adressen, telefoonnummers en zelfs burgerservicenummers belandden op straat en zijn doorverkocht. De kwestie leidde tot felle kritiek op coronaminister Hugo de Jonge. In eerste instantie steunden VVD en CDA een voorstel voor een apart debat niet, maar later in de week gingen ze toch overstag.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de datahandel ‘grootschalig en schokkend’ en vindt dat er sprake is van ‘structureel falen”. Op Radio 1 zei Verhoeven dat De Jonge ‘tegen de grenzen van zijn geloofwaardigheid aanloopt”.

De GGD heeft stappen genomen naar aanleiding van het schandaal. Een functie waarmee de informatie van duizenden mensen tegelijk kon worden geëxporteerd uit het systeem, werd uitgezet. Ook is het niet langer mogelijk om via een printfunctie grote hoeveelheden data uit te draaien.