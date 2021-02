Caribisch eilanden kunnen half februari starten met prikken

Het RIVM bereidt de eerste verzendingen voor van het Moderna-vaccin voor Saba en Sint Eustatius. Voor Bonaire en de CAS landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) krijgen in deze eerste fase om vaccins van BioNTech/Pfizer.

In die landen en in de bijzondere gemeente Bonaire komen eerste instantie zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar in aanmerking voor het Moderna-vaccin. Op Saba en Sint-Eustatius wordt het Moderna-vaccin in één keer aangeboden aan alle volwassenen.