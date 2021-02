Partij GO van Oud-FVD’er Otten doet niet mee aan verkiezing

GO is een afsplitsing van FVD, waarvan Otten de medeoprichter is. De partij heeft volksvertegenwoordigers in de Eerste Kamer, het Europees Parlement en drie Provinciale Staten.

Dat GO niet op de lijst van de Kiesraad staat, is volgens de voorman ‘een weloverwogen beslissing van het partijbestuur”. Er zijn immers veel partijen op rechts die een gooi doen naar een aantal zetels tijdens de verkiezingen in maart, legt Otten op Twitter uit. Hij verwijst naar de ruzie binnen Forum, waarna een groep andere afsplitsers, onder leiding van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga JA21 oprichtte.

Daarom ‘slaan wij deze ronde over en gaan op andere wijze door met het realiseren van onze politieke idealen”, zegt Otten. Hij twijfelde eind vorig jaar al openlijk over zijn deelname aan deze verkiezingen, maar leek zich voor het explosieve conflict bij FVD juist volledig te richten op de strijd om de Tweede Kamer. Zowel de website als het Twitter-account van zijn partij verwijzen met de naam ‘GO2021’ naar de verkiezingen van maart dit jaar.