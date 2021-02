Italiaanse president focust op Draghi, mogelijk nieuwe premier

De ex-president van de ECB wordt dan de opvolger van premier Giuseppe Conte. Die zag zijn regeringscoalitie barsten door het vertrek van coalitiepartner Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi. De afgelopen dagen was geprobeerd Renzi weer terug te halen, maar die voelt niets meer voor een regering onder de partijloze jurist Conte. Hij zou daarentegen hebben gepleit voor Draghi. Renzi is ontevreden over de manier waarop Conte de coronapandemie en de daarop volgende economische crisis aanpakt.

Volgens waarnemers is het onduidelijk of bankier en econoom Draghi wel zin heeft om zich in de Italiaanse politiek te begeven. Sinds zijn aftreden bij de ECB trok hij zich grotendeels terug van het publieke toneel.