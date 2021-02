Winkeliers blij met ‘voorzichtige stap’, niet iedereen geholpen

De komende weken worden cruciaal voor een groot aantal kleding-, schoenen- en meubelzaken, zegt de branchevereniging. Bij een peiling onder de eigen achterban dacht vorige week nog ongeveer een derde van de ondernemers de komende maand niet te kunnen overleven en 35 procent gaf zichzelf nog maximaal twee maanden.

‘Het volledig openen van winkels is het enige alternatief voor omzetherstel”, benadrukt een woordvoerder. INretail heeft al meerdere opties voor een veilige heropening van winkels uitgewerkt en gaat deze met het ministerie bespreken om zo van een voorzichtige eerste stap naar volledige heropening toe te kunnen werken. Ook wil de organisatie nog veel vragen van winkeliers over de afhaalmogelijkheden verzamelen en die aan de overheid doorspelen.

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RND), een andere brancheorganisatie, reageert positief op de aankondigingen van de overheid. RND-directeur Eus Peters bedankt het kabinet in een reactie voor het in de detailhandel gestelde vertrouwen. ‘We beseffen dat vertrouwen komt met verantwoordelijkheid én regels. Maar die gaan we op een verantwoorde manier invullen, zodat we op 3 maart weer open kunnen gaan. Wij kunnen dat.’