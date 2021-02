‘Kans klein dat OMT adviseert om avondklok niet te verlengen’

De kans is klein dat het Outbreak Management Team (OMT) eind deze week het kabinet adviseert om de avondklok op 10 februari in te trekken. Daarvoor zijn er momenteel te veel onzekerheden, zei Anja Schreijer, hoofd infectieziekten van de GGD en OMT-lid, dinsdag in de talkshow M.

Het nieuwe OMT-advies over de coronamaatregelen wordt volgens premier Mark Rutte eind deze week verwacht. Gevraagd of in dat advies wordt voorgesteld om de avondklok niet te verlengen, antwoordde Schreijer: ‘Die kans is klein om te adviseren om de avondklok eraf te halen.’

De reden is volgens haar de onzekerheid rond de ontwikkeling van de Britse variant van het coronavirus. ‘Wat ik tot heden gezien heb, ziet er somber uit”, aldus Schreijer. ‘Er zijn heel veel onzekerheden.’ Volgens haar zijn momenteel ook nog de effecten onduidelijk van de avondklok op de besmettingscijfers.