Schoolbesturen Rotterdam willen met kleinere groepen beginnen

Schoolbesturen in Rotterdam willen graag de vrijheid krijgen om basisschoolleerlingen volgende week maar de helft van de tijd fysiek naar school te laten gaan. ‘We willen dolgraag weer open, maar het moet wel uitvoerbaar, veilig en verantwoord gaan”, zegt bestuursvoorzitter Diane Middelkoop van de Rotterdamse scholenkoepel PCBO.

De scholen wijzen erop dat het risico op besmettingen met het coronavirus kleiner is als niet meteen hele groepen tegelijk naar school gaan. Ze hebben dit standpunt overgebracht aan de sectororganisatie PO-raad en hopen dat onderwijsminister Arie Slob hen hier de ruimte voor geeft.

‘We hebben niet alleen de zorg voor kinderen, maar ook voor onze leerkrachten. Sommige leerkrachten zijn ziek of angstig, anderen verlenen mantelzorg en maken zich zorgen. En er is de dreiging van de Britse variant’ schetst Middelkoop de situatie. ‘We hebben even de tijd nodig om ons goed voor te bereiden om veilig open te kunnen gaan.’

De scholen vinden dat leerlingen tijdens de schooltijd die ze niet fysiek op school doorbrengen huiswerkopdrachten moeten maken. Voor onderwijs op afstand zien ze in die uren geen ruimte, aangezien de leerkrachten dan les moeten geven aan de andere helft van de klas. ‘Bovendien zijn wij verplicht de noodopvang te blijven verzorgen”, aldus Middelkoop. Wat haar en de andere Rotterdamse schoolbestuurders betreft gaan de kinderen in de twee weken tot aan de voorjaarsvakantie de helft van de tijd fysiek naar school.