FBI-agenten doodgeschoten in Florida

In Florida zijn dinsdag twee FBI-agenten gedood bij een schietpartij. Drie andere politiemensen raakten gewond, meldt de federale politiedienst. De verdachte die ze zochten is ook dood.

De politiemensen werden in de vroege ochtend beschoten toen ze op last van een rechter een huiszoeking wegens kindermisbruik wilden doen in de stad Sunrise ten noorden van Miami. De man die ze zochten had zich gebarricadeerd in een appartementencomplex, waarop de straat werd afgesloten en hulptroepen werden aangevoerd.

De verdachte heeft zichzelf om het leven gebracht, melden lokale media. Twee gewonde agenten zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is volgens de FBI stabiel.