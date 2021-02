Kamer wil gelijk loon voor leraren basis- en middelbare school

De Tweede Kamer wil dat leraren in het basisonderwijs hetzelfde gaan verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Een voorstel daartoe van SP-Kamerlid Peter Kwint werd dinsdag aangenomen. Volgens hem is de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs ‘niet te verdedigen”.

De SP’er noemt het een ‘historische Kameruitspraak. Het is mooi en ontzettend belangrijk dat de Kamer nu vlak voor de verkiezingen laat weten dat dit geregeld moet worden. Dit laat nog maar eens zien dat actievoeren werkt.’

Nu de Kamer zich duidelijk uitspreekt voor het dichten van de loonkloof, wordt de kans groter dat het onderwerp na de verkiezingen op de formatietafel belandt. Demissionair minister Arie Slob van Onderwijs zei begin vorig jaar al dat er één cao voor alle leraren in het basis- en voortgezet onderwijs samen moet komen, maar dat hij dat aan een volgend kabinet overlaat.

Slob zei dat na heftige lerarenprotesten, die in januari 2020 een hoogtepunt bereikten. Leraren, onderwijsassistenten en anderen uit de sector eisten honderden miljoenen euro’s extra om lerarentekorten aan te pakken, de hoge werkdruk te verlichten en salarissen te verhogen. Een nieuwe cao met loonsverhogingen kwam in april, maar de loonkloof bleef ongemoeid. Ook was er volgens onderwijsbond Aob te weinig afgesproken over de werkdruk.