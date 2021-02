Hoekstra loopt nog niet warm voor kwijtschelden belastingschulden

Hoekstra sluit niet uit dat dit straks zal gebeuren. Maar ‘er zitten wel een heleboel stappen voor. We hebben nu juist die hele massale steunpakketten”, zegt de demissionair bewindsman in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z. Desondanks denkt Knot dat er bedrijven zijn die ‘met een te grote schuldenlast uit deze crisis komen”. Voor die bedrijven zou het logisch zijn om te kijken of de Belastingdienst de schuld kan kwijtschelden.

Bedrijven hoeven pas veel later aan hun belastingverplichtingen te voldoen, en hebben vervolgens drie jaar om ze af te betalen. ‘Als het niet goed gaat en je er niet komt in die 36 maanden, kan je gewoon een individuele regeling treffen. Dat komt dicht in de buurt van wat Knot zegt”, aldus Hoekstra. Verder wil hij eerst kijken hoe alle steunmaatregelen uitwerken die al zijn toegezegd. Veel ondernemers komen daarmee volgens hem een heel eind. ‘Ik vind het wel ingewikkeld om daar nu al op vooruit te lopen, juist na alles wat we al hebben klaargezet.’