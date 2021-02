Minister wijst Vlaamse actie voor eerder vaccineren jongeren af

In een open brief riepen bekende en minder bekende Vlamingen maandag op om jongeren meer vrijheden te bieden en eerder in te enten tegen Covid-19. ‘Onze plaats afstaan voor het vaccin kan wel een eerste stap zijn. Zelfs al is het symbolisch. We geven hun een teken dat ze ertoe doen in onze maatschappij. Dat ze het waard zijn om in te investeren”, schrijven de initiatiefnemers. ‘Geef mijn prik maar aan een tiener”, aldus een van hen.

Maar de minister is niet te vermurwen. Na de woonzorgcentra en zorgpersoneel volgen de 65-plussers, dan mensen met onderliggende aandoeningen en de essentiële beroepen. Ten slotte komt de brede bevolking aan de beurt. Daarbij is volgens Beke op basis van adviezen ook al beslist om te werken volgens leeftijd. ‘We werken volgens het leeftijdsprincipe. Dus de oudste mensen eerst en dan de volgende groepen”, zei hij in het Vlaams parlement. ‘Wie het snelst zwaar ziek kan worden of riskeert in intensieve zorg te belanden, moeten we eerst vaccineren. Op die manier verlichten we ook de druk op ons gezondheidssysteem”.

Nederland heeft nog niet bepaald in welke volgorde de brede bevolking mag aantreden voor een prik.