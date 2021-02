Kamer wil geheime documenten over coup Suriname openbaar

De Tweede Kamer wil dat informatie uit geheime documenten over de Nederlandse rol bij de militaire staatsgreep in Suriname in 1980 openbaar wordt gemaakt.

Een ruime meerderheid van de partijen steunde dinsdag een motie van SP’er Sadet Karabulut. Haar partij probeert de informatie al jaren openbaar te krijgen. Opening van de archieven zou volgens Karabulut een mooie bijdrage zijn aan het herstel van de relatie met Suriname.

De stukken liggen in Het Nationaal Archief en blijven tot 2060 staatsgeheim. Ze zijn wel eerder vertrouwelijk ter inzage in de Tweede Kamer gelegd.

Desi Bouterse

Militairen onder leiding van Desi Bouterse namen in 1980 de macht in Suriname over, vijf jaar nadat het land onafhankelijk van Nederland was geworden. Twee jaar later vermoordden ze vijftien tegenstanders van het bewind. Volgens sommige bronnen was de toenmalige militair attaché op de Nederlandse ambassade, Hans Valk, het brein achter de staatsgreep.

De documenten mogen niet openbaar worden om redenen van privacy (ze zouden bijvoorbeeld de veiligheid van mensen in gevaar kunnen brengen) of omdat de belangen van andere landen geschaad zouden kunnen worden. Karabulut wil wel kijken of een deel van de stukken geanonimiseerd kan worden om de privacy te garanderen.

Wetenschappers

Wetenschappers hebben wel toegang tot de geheime papieren. Ze mogen ze lezen, maar niet naar buiten brengen. De Kamer verzoekt de regering nu ‘de voorwaarden van openbaarmaking van deze documenten te wijzigen zodat informatie daarin gebruikt en openbaar gemaakt kan worden door journalisten, onderzoekers, wetenschappers en betrokkenen”.

Bouterse was tot vorig jaar president van Suriname. De betrekkingen tussen Nederland en Suriname waren de afgelopen tien jaar zeer koel. Na het aantreden van Chan Santokhi als president zijn de banden direct aangehaald.