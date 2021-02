Uber neemt alcoholbezorgdienst Drizly over

Drizly is actief in 1400 steden in de Verenigde Staten en kost Uber ongeveer 1,1 miljard dollar. Daarvan wordt ruim 90 procent betaald in aandelen en de rest in contanten. De alcoholbezorger groeide afgelopen jaar flink doordat veel cafés en restaurants dicht waren en mensen thuis moesten blijven.

Uber wil de diensten van Drizly aan gaan bieden in de app van bezorgdienst Uber Eats. Daarnaast blijft de eigen app van Drizly ook bestaan.

Onder topman Dara Khosrowshahi is Uber al langere tijd bezig om in te zetten op het versterken van bestaande diensten. Uber nam vorig jaar bijvoorbeeld ook maaltijdbezorgdienst Postmates over. Tegelijkertijd stoot Khosrowshahi dure investeringen die niet direct wat op gaan leveren af in een poging om winstgevend te worden. Zo verkocht Uber al het grootste deel van zijn tak die zelfrijdende auto’s ontwikkelt en deed het ook de divisie die bezig was met de ontwikkeling van vliegende taxi’s van de hand.