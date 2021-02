Corona maakt stierenrennen in Pamplona opnieuw ‘onmogelijk’

Het beroemde stierenrenfestival in het Spaanse Pamplona gaat ook dit jaar niet door vanwege de coronapandemie. Het negendaagse evenement in de Noord-Spaanse stad vindt normaal gesproken plaats in juli.

‘Het is niet verantwoord om verwachtingen te scheppen die onmogelijk zijn om te vervullen”, zei het hoofd van de regio Navarra, María Chivite. Een officieel afgelastingsbesluit volgt later.

Meer dan een half miljoen mensen wonen doorgaans het eeuwenoude San Fermín-feest bij, waar vechtstieren honderden waaghalzen door de smalle straatjes van de stad achtervolgen. Velen dragen daarbij de traditionele witte overhemden en rode sjaals. Vaak vallen er meer dan tweehonderd gewonden.

Zelden geannuleerd

De stad is in normale jaren in de zomermaand het decor van religieuze processies, concerten en nachtelijke feesten, waar ook talloze toeristen op afkomen. Het festival, dat zijn beroemdheid mede te danken heeft aan de roman The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, is vóór de virusuitbraak maar zelden geannuleerd. Dat gebeurde wel twee jaar op rij tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).

De pandemie heeft Spanje zwaar getroffen, met meer dan 59.000 doden en 2,8 miljoen besmettingen.