Onverwacht verlies voor motormaker Harley-Davidson

Motormaker Harley-Davidson heeft in het slotkwartaal van vorig jaar onverwacht verlies geleden. Aanpassingen in de manier waarop het bedrijf met de inventaris omgaat, zorgden ervoor dat Harley veel minder motoren aan distributeurs leverde. Daardoor was er ook minder omzet. Bovendien liepen motorverkopen wereldwijd terug door nieuwe coronamaatregelen in veel landen.

Over heel 2020 zette Harley een omzet van een kleine 4,1 miljard dollar in de boeken, ongeveer een kwart minder dan in 2019. Daar hield het bedrijf een zeer kleine winst van 1 miljoen dollar aan over. Een jaar eerder was de winst nog 424 miljoen dollar.

Harley kwam ook met een nieuwe strategie voor de komende vijf jaar. Topman Jochen Zeitz, de eerste niet-Amerikaan aan het roer van het bedrijf, wil dat Harley zich gaat richten op segmenten waar het sterk in is, zoals touringmotoren en de grotere cruiser-modellen. Dat zijn de motoren waar de meeste mensen aan denken bij de naam Harley-Davidson.

Winstgevende andere segmenten

Daarnaast moet de motorenbouwer uitbreiden naar winstgevende andere segmenten die in het verlengde liggen van bestaande producten. Ook wordt de elektrische motorfietsentak een eigen divisie binnen het bedrijf en heeft Harley-Davidson nieuwe kernmarkten bepaald. Behalve de VS zijn dat onder meer Japan, China, Duitstalige landen in Europa, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Per motor moet Harley bovendien meer winst maken. Verder wil Harley zorgen dat de kleding- en accessoirestak sneller groeit en voor meer winst zorgt.