‘Nieuw energielabel valt duurder uit dan voorzien’

Het nieuwe energielabel dat per 1 januari nodig is om een huis te verkopen of te verhuren valt duurder uit dan voorzien. Daarbij ontbreekt het ook aan gekwalificeerde energieadviseurs, waardoor enorme wachttijden ontstaan voor de aanvraag van een label. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis VEH na een steekproef. De VEH zegt niet verrast te zijn, aangezien de vereniging hier al eerder voor waarschuwde.

Een maand na de invoering van het label komt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren met maatregelen om de problemen het hoofd te bieden. Zo worden er meer energieadviseurs opgeleid. Ook vervalt tijdelijk de verplichting om in een verkoop- of verhuuradvertentie aan te geven of een woning een energielabel heeft. Wel moet er bij de overdracht van de woning een definitief energielabel overhandigd worden.

Volgens de VEH heeft Ollongren de maatregel te snel ingevoerd en daarvan zijn huiseigenaren nu de dupe, met vertragingen in het verkoopproces tot gevolg. De vereniging gaf vorig jaar al aan dat het nieuwe label geen meerwaarde biedt voor huiseigenaren, maar huiseigenaren wel op hogere kosten jaagt. De huidige kosten voor een label zouden rond de 275 euro liggen. Dat is volgens de VEH 100 euro duurder dan vooraf was aangegeven. Ook zouden er bedrijven zijn die niet transparant zijn over de prijs.

Eerder adviseerde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) het kabinet al om de invoering van de regel uit te stellen. Het ATR baseerde zich daarbij op onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens het adviesorgaan is de meerwaarde van het nieuwe ‘expertlabel’ ten opzichte van het huidige eenvoudige energielabel niet aangetoond.