Medisch tijdschrift: gegevens Russisch vaccin Spoetnik-V kloppen

De gegevens die Rusland eerder bekendmaakte over het coronavaccin Spoetnik-V kloppen, meldt het medische tijdschrift The Lancet dinsdag. Het middel is voor 91,6 procent effectief tegen het coronavirus en is niet gevaarlijk voor mensen die het krijgen.

Het vaccin wordt in Rusland al langere tijd massaal gebruikt en ook andere landen vaccineren al met Spoetnik-V, terwijl de resultaten van de laatste testperiode pas nu worden gepubliceerd. Volgens The Lancet kan het middel wedijveren met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna en is het een goede optie om te gebruiken.

De auteurs van het stuk schrijven dat er over de effectiviteit op de lange termijn nog weinig kan worden geschreven. Ook is de werking tegen asymptomatische coronabesmettingen nog niet voldoende bewezen, omdat de effectiviteit alleen is gemeten bij symptomatische besmettingen.

Aan de derde testfase namen ongeveer 20.000 mensen deel. Bijna 15.000 mensen kregen Spoetnik-V toegediend en de rest een placebo. Er zaten 21 dagen tussen de twee prikken, want voor het middel zijn twee doses nodig voor de beste bescherming.