België raadt mondkapjes op kantoor aan, ook tijdens bellen

Het is raadzaam op kantoor een mondkapje te dragen, ook tijdens het telefoneren en gesprekken met collega’s, zelfs op meer dan anderhalve meter afstand. Volgens de adviesgroep van de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn stoffen kapjes en wegwerpmaskers de beste keuze. Sjaals of kapjes met een ventiel worden niet meer toegestaan op plaatsen waar het dragen van een mondkapje in België verplicht is, zoals het openbaar vervoer, in winkels en op middelbare scholen.