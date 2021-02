Slob wil alle basisscholen open ondanks zorgen van leraren

Het is de bedoeling dat volgende week maandag alle basisscholen en kinderopvangcentra opengaan, zegt demissionair onderwijsminister Arie Slob. Niet alle leraren willen nu weer voor de klas, onder meer omdat ze zorgen hebben of het openen van de scholen wel veilig en haalbaar is.

Een grote groep van hen vindt dat de risico’s te groot zijn. Zij stellen dat kinderen het virus wel degelijk kunnen verspreiden en dat leraren gevaar lopen omdat ze nog niet zijn gevaccineerd. Een petitie om de scholen pas te openen nadat het onderwijspersoneel is gevaccineerd, is inmiddels 25.000 keer ondertekend. De opstellers van de petitie willen bovendien dat eerst de scholen in gebieden met de meeste kwetsbare gezinnen opengaan.

Slob maakt woensdag bekend welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Daar is nu nog volop overleg over. Maar ‘alles is erop gericht om maandag 8 februari alle basisscholen en kinderopvanglocaties te openen voor alle kinderen”, zegt hij.

De bewindsman zei zondag dat de hele klas vijf dagen in quarantaine moet als een leerling positief getest wordt, op basis van OMT-advies. Leerlingen in groep 7 en 8 worden geadviseerd samen te werken in koppels en mondkapjes te dragen waar afstand houden niet kan. Een aantal OMT-leden vindt het risico nog wel te groot om op dit moment versoepelingen te adviseren, onder meer door de verspreiding van de besmettelijkere Britse variant.