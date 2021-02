OM kondigt megabetoog aan in strafzaak tegen Martien R.

Martien R. wordt gezien als het hoofd van een familienetwerk dat handelde in drugs en wapens. In totaal zijn er vijftien verdachten, waaronder zes leden van de familie R. Advocaten vinden dat het OM de boel opblaast. Jan-Hein Kuijpers: ‘Zo’n grote zaak is het toch niet? Het wordt zo overdreven. Het is gewoon een zaak over wapens en drugs.’’

De duur van het requisitoir is vergelijkbaar met dat in 2012 tijdens het grootste proces ooit in ons land, het liquidatieproces Passage.