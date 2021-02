‘Hou de regels voor afhalen bij winkels simpel’

In verschillende landen is ‘click and collect’ al breed toegestaan, terwijl in Nederland momenteel onder andere bouwmarkten volgens deze methode mogen verkopen. Volgens Peters kan Nederland zijn voordeel doen met elders opgedane kennis. Onder meer in België golden eerder bepaalde voorwaarden aan het afhalen van goederen. Zo mochten transacties in eerste instantie alleen op straat voor de winkels plaatsvinden. Dit bleek niet te werken en daarop werd het al snel toegestaan om alsnog een klant per keer bij winkels binnen te laten.

Volgens de RND is de afhaalmogelijkheid van bestellingen bij winkels ook belangrijk voor het afbouwen van voorraden. Veel winkelbedrijven zitten bijvoorbeeld nog met wintervoorraden, waarbij ze geen kans hebben gehad om deze in de uitverkoop te doen. Dat geldt niet alleen voor kleding- en schoenenwinkels, die sowieso al als grootste verliezers van de crisis te boek staan, zo bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar ook in andere sectoren.

Click and collect

Voor veel ondernemers in de winkelstraat is click and collect met de overvolle voorraden en de gekrompen kasreserves ook een mogelijkheid om personeel bezig te houden. Die zitten door de sluiting veelal werkloos thuis. Bedrijven hebben zo ook geld om de eerste aanbetalingen te kunnen doen voor de komende voorraden. Daarbij moeten de winkels leeg omdat de voorraden voor het tweede kwartaal al worden geleverd.

De vraag die boven de markt blijft hangen is in hoeverre fysieke winkels blijvend marktaandeel hebben verloren aan internetbedrijven als Amazon en Bol.com. Het toestaan van afhalen biedt winkels in ieder geval weer de mogelijkheid om aan klantrelaties te werken.

Peters hoopt dat de winkelsluitingen uiterlijk 2 maart weer worden opgeheven en dat winkels dan weer veilig open kunnen. Hij rekent in bepaalde mate op een inhaalslag voor de omzetten, omdat Nederlanders noodgedwongen aankopen uitstelden en daardoor miljarden op de plank bleven liggen.