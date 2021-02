Kremlin boos over diplomatieke belangstelling proces Navalni

De Russische regering is geïrriteerd over de belangstelling van diplomaten voor het proces tegen de oppositieleider Aleksej Navalni. Het is volgens een regeringswoordvoerder een inmenging in de binnenlandse gelegenheden van het land. In de ogen van het Kremlin is het een zaak van de rechterlijke macht en geen politieke kwestie.

President Poetin volgt de zaak ook niet op de voet, aldus een Kremlinwoordvoerder. Moskou hoopt dat ‘de Navalni-nonsens’ de betrekkingen tussen Rusland en de EU niet verder verzuurt.

In het Westen wordt Navalni gezien als een kansrijke politieke rivaal van Poetin die wordt vervolgd omdat hij geliefd zou zijn. Dat zou een gevolg zijn van zijn jarenlange campagnes tegen machtsmisbruik en corruptie in kringen van miljardairs en bestuurders. Bijna acht jaar geleden kondigde hij aan dat hij president wilde worden. Hij werd niet lang daarna tot een voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar veroordeeld wegens fraude. De zaak die nu in de rechtszaal in Moskou speelt gaat over de vraag of de voorwaardelijke straf alsnog moet worden omgezet in een echte gevangenisstraf.

Navalni werd in augustus op verkiezingspad in Siberië met gif bestookt en vervolgens onder meer in Duitsland behandeld. Volgens de Russische regering is de Bondsrepubliek nooit met bewijzen bewijzen gekomen voor de stelling dat Navalni met een chemisch wapen uit het tijdperk van de Sovjet-Unie werd vergiftigd en is zijn behandeling daar nog steeds in nevelen gehuld. Navalni keerde 17 januari uit Duitsland terug naar Moskou en zit er sindsdien vast.