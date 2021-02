Jarige oud-premier Van Agt wil ideeën GroenLinks naar CDA brengen

Oud-premier Dries van Agt is dinsdag negentig jaar geworden. Hoewel de oud-politicus van het CDA de huidige lijsttrekker Wopke Hoekstra prijst, ligt zijn sympathie bij GroenLinks. "Ik zal dus mijn best doen om de gedachten die bij GroenLinks wel worden gehuldigd en bij het CDA niet, populairder bij het CDA te maken", zei de jarige Van Agt in het NPO Radio 1 Journaal.

De hoogbejaarde oud-politicus, die minister-president was van 1977-1982, noemt Hoekstra "een kei van een politicus". "Hij is de meest interessante lijsttrekker van allemaal." Van Agt onthulde eerder al dat hij de laatste jaren op GroenLinks heeft gestemd. Vanwege Hoekstra neemt hij het CDA bij de verkiezingen in maart weer in overweging. "Ik heb in mijn leven veel op het CDA gestemd. De komst van Hoekstra maakt het voor mij moeilijker dat in de toekomst niet te blijven doen."

Van Agt volgt nog altijd actief het politieke nieuws uit binnen- en buitenland, zoals de situatie in de Palestijnse gebieden waar hij zich al jaren hard voor maakt. Met Nederland gaat het volgens hem goed. Van Agt kijkt "met respect" naar het kabinet-Rutte en het coronabeleid, "maar het land is niet zo gehoorzaam als het behoort te zijn". Hij noemt de rellen tegen de avondklok zorgwekkend, maar ook een aanwijzing dat de jeugd in een te benarde positie terecht is gekomen.

In 2019 werd Van Agt getroffen door een hersenbloeding tijdens een toespraak op de Palestijnse vertegenwoordiging in Den Haag. Toch is hij daarna naar eigen zeggen ver gekomen. Hij betreurt het wel dat hij zijn vindingrijkheid en creativiteit deels heeft verloren. "Mijn hersenpan is niet meer zo levendig dat 'ie leuke woorden voortdurend zomaar tot mijn eigen verrassing aanlevert."