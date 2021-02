Rechtszitting over nieuwe celstraf Navalni begonnen

De rechtszitting over de vraag of de Russische oppositieleider Aleksej Navalni de cel in moet wegens schending van de voorwaarden waarmee hij op vrije voeten was, is begonnen. Zijn vrouw Joelia en tal van diplomaten en journalisten zijn bij de aanwezigen. Maar alleen de persdienst van de gemeente Moskou mag er filmen, bepaalde een rechter volgens plaatselijke media.