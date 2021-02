President Filipijnen beschuldigt EU van uitvoerblokkade vaccins

Duterte kreeg de afgelopen tijd kritiek op het uitblijven van die campagne. ‘We zijn niet zo machtig als de EU, we hebben het geld en het (de vaccins) is gereed en staat klaar, maar de Europese Unie gijzelt AstraZeneca”, zegt hij.

De vaccinmaker AstraZeneca heeft problemen in het productieproces en is in gesprek met de EU. Die is boos over de vertragingen bij de leveringen door deze farmaceut. Duterte meent dat de mogelijke exportbeperkingen die EU-landen nu kunnen afdwingen als een farmaceutisch bedrijf de verplichtingen binnen de EU verzaakt, worden gebruikt om landen van hun vaccins te beroven.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bekritiseerde de Europese exportbeperking als ‘vaccinationalisme’.