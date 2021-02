Ocasio-Cortez: laat Republikeinen boeten voor bestorming Congres

‘De reden dat ik emotioneel word op dit moment is omdat de Republikeinen ons vertellen om verder te gaan, dat we moeten vergeten wat er is gebeurd, of dat we ons moeten verontschuldigen. Dit zijn dezelfde tactieken van misbruikers. En ik ben een overlevende van seksueel geweld en ik heb niet veel mensen dat in mijn leven verteld,’ aldus het Congreslid.

‘Dit gaat niet over een politiek verschil van mening, dit gaat over fundamentele menselijkheid. We zijn niet veilig bij mensen in machtsposities die bereid zijn het leven van anderen in gevaar te brengen als ze denken dat ze daarmee een politiek punt scoren,’ zei ze.

Ocasio-Cortez heeft naar eigen zeggen doodsangsten uitgestaan bij de bestorming van het Congres door een woeste menigte Trump-aanhangers op 6 januari. Ze zei dat ze zich verborgen hield voor de menigte in een badkamer bij haar kantoor. Later wist ze zich uit de voeten te maken.

Ook vertelde ze dat ze in de dagen voorafgaand aan de bestorming al is lastiggevallen en door collega’s gewaarschuwd voor mogelijk geweld op die woensdag. Het New Yorkse lid van het Huis, dat zich vaak openhartig uitspreekt, is de afgelopen jaren meermalen bedreigd.