Curaçao verlengt coronamaatregelen

Maar de regering is bang voor de komst van nieuwe coronavarianten, zoals de Britse of Braziliaanse. Er zijn tests gestuurd naar Nederland om te kijken of de nieuwe varianten Curaçao al hebben bereikt, maar er is nog geen reactie van het RIVM gekomen, meldde de regering maandag. Op Aruba zijn al mensen besmet met de Britse variant en in de Caribische regio waart de Braziliaanse variant rond.

Daarom kan het eiland nu niet de maatregelen versoepelen, zo zei minister-president Eugene Rhuggenaath maandag. Hij wil voorkomen dat Curaçao nu de maatregelen versoepeld om het daarna weer te moeten introduceren. ‘We moeten ons aan de regels blijven houden. Om op die manier zo goed mogelijk voorbereid te zijn op welke variant dan ook”, aldus Rhuggenaath.