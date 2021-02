Kiesraad onthult welke partijen kandidatenlijsten inleverden

De raad beoordeelt de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten die er op staan en de naam van de partijen boven de lijst. Partijen hebben vervolgens tot vrijdag om eventuele ontbrekende stukken aan te leveren. Dan maakt de Kiesraad bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn. De Kiesraad meldde in december dat er een recordaantal van 89 partijnamen was geregistreerd voor de verkiezingen, maar dat betekent dus niet dat er ook daadwerkelijk zoveel partijen meedoen in maart.

Onder meer BIJ1 van Sylvana Simons, JA21 van oud-FVD’ers Annabel Nanninga en Joost Eerdmans en De Feestpartij, van de bekende Oranjefan Johan Vlemmix, hebben maandag hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad.