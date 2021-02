Navalni voor rechter over uitzitten voorwaardelijke celstraf

De Russische oppositieleider en corruptiebestrijder Aleksej Navalni verschijnt dinsdag voor de rechter over de vraag of zijn voorwaardelijke celstraf alsnog moet worden omgezet in een echte gevangenisstraf. Hij zou na zijn veroordeling wegens fraude zes jaar geleden de voorwaarden hebben geschonden waarmee hij op vrije voeten mocht blijven. Hij hoefde geen 3,5 jaar uit te zitten, maar mogelijk komen de rechters daar nu op terug.

Navalni werd in 2013 en 2014 van fraude beschuldigd, niet lang nadat hij zich als mogelijke presidentskandidaat had opgeworpen. Hij was toen al bekend door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie. Hij wordt gezien als een van de weinige politici die het eventueel op kan nemen tegen de al sinds 2000 regerende Vladimir Poetin.

Navalni heeft door zijn internetcampagnes veel vijanden gemaakt onder miljardairs en bestuurders in en rond het Kremlin. Hij werd destijds in omstreden processen wegens fraude veroordeeld. Zijn aanhang ziet in hem een slachtoffer van politieke vervolging en van moordaanslagen. In augustus werd hij vergiftigd en volgens zijn aanhang zat Poetin daar achter. Na behandeling in Duitsland keerde hij 17 januari terug naar Rusland en werd hij meteen opgepakt.

In heel Rusland is daar tegen geprotesteerd. De politie greep afgelopen weekend hard in en hield volgens aanhangers van Navalni meer dan 5000 demonstranten aan. Volgens de autoriteiten moest de politie hard optreden omdat er onder de betogers relschoppers waren.