Weinig versoepelingen verwacht in persconferentie over corona

Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie. Om 19.00 uur spreken de politici het land toe maar de verwachting is dat ze de teugels niet echt zullen loslaten. Dat de basisscholen weer opengaan, maakte het kabinet zondag al bekend. De meeste lockdownmaatregelen blijven nog wel even in stand.