‘Kansen voor exporteurs in opkomende markten na corona’

De Chileense economie groeit dit jaar naar verwachting met bijna 5 procent. In de landbouw en de verpakkingsindustrie neemt de vraag naar machines en technologie toe en ook de farmaceutische sector is volgens het onderzoek veelbelovend.

Atradius beschouwt Maleisië en Vietnam als Aziatische landen die interessant zijn voor buitenlandse bedrijven. Maleisië heeft een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, een goede infrastructuur en een relatief geschoolde beroepsbevolking en Vietnam is een van de snelst groeiende economieën van de regio. Beide landen zijn volgens de kredietverzekeraar aantrekkelijk voor bedrijven die laaggeschoolde productie uit China willen verplaatsen, waar de lonen stijgen.

In Egypte lijken de vooruitzichten voor de farmaceutische industrie, gas en ICT gunstig. Ook is het land wat betreft hernieuwbare energie een van de regionale koplopers volgens Atradius. In Senegal zijn er volgens het onderzoek goede investeringskansen in de olie- en gasindustrie en in infrastructuur.