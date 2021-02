Zuid-Afrikanen mogen weer alcohol kopen

Het totaalverbod op de verkoop van alcohol in Zuid-Afrika wordt versoepeld nu het coronavirus iets meer onder controle is. De avondklok wordt met drie uur ingekort en gaat nu pas om 23.00 uur in. Stranden, parken en meren die eind vorig jaar werden gesloten mogen weer open en religieuze bijeenkomsten zijn ook weer mogelijk.

‘We hebben de piek van de tweede golf achter ons”, zei president Cyril Ramaphosa in een televisietoespraak. Ondanks de vooruitgang is het aantal nieuwe besmettingen nog altijd hoog dus het gevaar dat het virus weer oplaait is hoog, waarschuwde het staatshoofd. Winkels mogen desondanks na ruim een maand sluiting tussen maandag en donderdag weer alcohol verkopen en cafés en restaurants de hele week.

Zuid-Afrika is met 1,45 miljoen vastgestelde besmettingen en ruim 44.000 doden door Covid-19 koploper in Afrika. Het aantal dagelijkse besmettingsgevallen is teruggelopen tot gemiddeld 5500, een kwart van het record in december. De druk op de ziekenhuizen is daardoor fors minder geworden.

Virusvariant

Maandag kwamen uit India de eerste miljoen doses binnen van het vaccin van AstraZeneca, waarmee zorgmedewerkers worden ingeënt. Later deze maand komen er nog een half miljoen.

‘Het is aan ons om zo snel mogelijk te vaccineren en de verspreiding van het virus te stoppen”, aldus Ramaphosa. In Zuid-Afrika waart een virusvariant rond die besmettelijker zou zijn en waartegen bestaande vaccins mogelijk minder goed werken. Die mutatie is al in veel landen aangetroffen, waaronder Nederland.

Covax-initiatief

Het land van 60 miljoen inwoners heeft ook 20 miljoen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech besteld en 9 miljoen van dat van Johnson & Johnson. Die komen vanaf het tweede kwartaal binnen.

Het Covax-initiatief voor armere landen levert nog eens 12 miljoen doses. Daarnaast krijgt Zuid-Afrika een deel van de honderden miljoenen doses die de Afrikaanse Unie heeft uitonderhandeld, maar ook die worden voorlopig nog niet geleverd.