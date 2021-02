Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor gladde wegen

Weggebruikers moeten in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdag overdag - met name boven de grote rivieren - rekening houden met verraderlijke gladheid. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat.

Voor de noordelijke helft van het land is code geel afgegeven. Het advies aan weggebruikers is om goed voorbereid de weg op te gaan. Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft verspreid over Nederland 546 strooiwagens klaarstaan om de gladheid te bestrijden.

De gladheid zal deze keer niet zo lang aanhouden als op maandag, meldt Weer.nl. Als zachte lucht in de avond het noordoosten bereikt, gaan de temperaturen weer omhoog, waarmee de gladheid verdwijnt.

Het KNMI kondigde maandagnacht code oranje af in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege ‘verraderlijke gladheid door ijzel”. Op meerdere plaatsen in het land gebeurden ongelukken door de gladheid en de ANWB waarschuwde automobilisten niet de weg op te gaan.