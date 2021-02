Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway haalt miljard op met obligatie

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway wil voor 1 miljard euro aan obligaties uitgeven. Dat geld wil het bedrijf gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl heeft volop geprofiteerd van de coronacrisis waarin de horeca in veel landen moest sluiten en het bezorgen van maaltijden de norm werd. Just Eat Takeaway verwacht ook in het eerste kwartaal van dit jaar een stevige ordergroei.