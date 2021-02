Oostenrijk versoepelt lockdown, voert grenscontroles op

Oostenrijk versoepelt over een week de lockdownmaatregelen. Winkels, scholen, kappers, musea en dierentuinen kunnen vanaf 8 februari weer open. Inwoners moeten vanaf 20.00 uur wel binnenblijven tot 06.00 uur ’s ochtends. Ook komen er strengere grenscontroles.

Het Alpenland is sinds 26 december in een harde lockdown. De regering heeft besloten de zwaarste maatregelen niet nog eens te verlengen, hoewel het aantal besmettingen nog altijd hoger is dan gewenst.

In winkels moeten mensen medische mondkapjes of bijvoorbeeld FFP2-maskers dragen. Wie een kapper of andere dienstverlener bezoekt moet een negatieve test overleggen van minder dan 48 uur oud.

Veel geprotesteerd

Ook leerlingen zijn alleen welkom op school als ze negatief zijn getest. Op scholen worden testlocaties ingericht. De klassen van oudere scholieren worden gesplitst, zodat het makkelijker is om afstand te houden.

In een poging de import van nieuwe varianten van het coronavirus te stoppen, worden de grenscontroles opgevoerd, zei kanselier Sebastian Kurz. De Braziliaanse mutatie is volgens hem nog niet aangetroffen in Oostenrijk.

In Oostenrijk is veel geprotesteerd tegen de avondklok en de lockdown. Zondag werden ongeveer 850 mensen aangehouden bij een verboden betoging in Wenen.