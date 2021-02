Beurzen Europa trekken zich op aan koersstijging techaandelen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag flink omhoog gegaan. Met name techaandelen deden het goed en gaven steun aan de rest van de beurs. In Amsterdam was chipmachinemaker ASML de grootste stijger. Verder bleef mijnbouwer Fresnillo een uitblinker, voortgestuwd door de hoge prijs voor zilver. Reddit-beleggers hebben zich massaal op het edelmetaal gestort.

De Europese graadmeters herstelden zich na de fikse daling vorige week. De AEX-index steeg 1,6 procent op Beursplein 5 en kwam uit op een stand van 647,34 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan en sloot op 971,62 punten. De aandelenbeurzen in Londen, Parijs en Frankfurt werden tot 1,6 procent hoger gezet.

Techaandelen als ASML (plus 3,5 procent), ASMI (plus 2,8 procent) en Prosus (plus 2,1 procent) zorgden voor de nodige positiviteit op de Amsterdamse beurs. Techbedrijven laten goede cijfers zien vanwege de aanhoudend hoge vraag naar chips voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en laptops, maar ook voor servers. Het thuiswerken in grote delen van de wereld is daarbij een drijvende kracht.

URW

Onderaan in de AEX stond winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 4,3 procent. Dat bedrijf lijkt juist een tik te krijgen, omdat de beperkende maatregelen in veel landen, als gevolg van de coronapandemie, waarschijnlijk nog langer van kracht blijven. Shell daalde 1,5 procent. Volgens Reuters wil het olie- en gasbedrijf zich steeds meer gaan toeleggen op waterstof en biobrandstoffen en de handel in energie.

Fresnillo steeg haast 9 procent in Londen. het Brits-Mexicaans mijnbouwbedrijf is de grootste producent van zilver uit erts ter wereld. Reddit-beleggers stuwden de prijs van zilver nadat ze zich vorige week op aandelen als die van gameswinkel GameStop en bioscoopketen AMC hadden gericht.

Ryanair

Ryanair steeg 1,4 procent in Londen. De budgetluchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal een miljoenenverlies door de lockdowns en reisbeperkingen in Europa. Ook de situatie in de nabije toekomst blijft volgens het bedrijf onzeker vanwege de coronapandemie.

De euro stond op 1,2067 dollar, tegen 1,2143 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 53,09 dollar. Brentolie klom 1,7 procent in prijs tot 56,00 dollar per vat.