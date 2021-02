EMA buigt zich over eerste mogelijke coronageneesmiddel

Drie coronavaccins zijn al toegelaten in de Europese Unie, en nu buigt de toezichthouder zich voor het eerst over een middel dat coronapatiënten misschien kan helpen genezen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is begonnen met een zogeheten rolling review van een therapie van het Amerikaanse Regeneron en het Zwitserse Roche. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump kreeg dat middel toen hij het coronavirus had opgelopen.

Regeneron en Roche willen de middelen casirivimab en imdevimab combineren om samen de strijd aan te gaan met het virus in het lichaam. Casirivimab en imdevimab zijn zogeheten monoklonale antilichamen. Dat zijn kunstmatige eiwitten die zich hechten aan virusdeeltjes, zodat het lichaam ze herkent en opruimt.

Er lijkt volgens EMA een gunstig effect te zijn: het middel zou de hoeveelheid virussen in het bloed van een patiënt kunnen verminderen en vooral van pas komen bij mensen die niet in het ziekenhuis liggen. Het is echter allemaal te vroeg om conclusies te trekken over de baten en risico’s, zegt de EMA.

Rolling review

Bij een rolling review kijken de inspecteurs alvast mee bij de experimenten met het middel, over de schouders van de ontwikkelaars. Ze kunnen de therapie dan eerder beoordelen, waardoor het na goedkeuring sneller op de markt kan worden gebracht. De eerstvolgende stap is het aanvragen van een marktvergunning. Dan komt het EMA met een positief of negatief oordeel over het middel. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht.

Het EMA heeft tot nu toe drie coronavaccins beoordeeld: van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Die kregen allemaal groen licht. Het bureau kijkt nu mee met de experimenten van het vaccin dat is ontwikkeld door Janssen uit Leiden.