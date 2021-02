Segers: CU en D66 spraken af niet te stemmen over ‘voltooid leven’

D66 en ChristenUnie zijn het oneens over een vermeende afspraak over het wetsvoorstel Voltooid Leven. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt dat het wetsvoorstel de afgelopen kabinetsperiode niet in de Tweede Kamer in stemming werd gebracht, omdat ChristenUnie en D66 dat tijdens de kabinetsformatie in 2017 zo mondeling hadden afgesproken. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold, die destijds met Segers aan de formatietafel zat, zegt dat hij die bewering maar op één manier kan samenvatten: ‘onzin.’

Volgens Segers heeft hij die afspraak gemaakt met Pechtold en later ook mondeling met fractievoorzitter Rob Jetten, maar dat ontkent Pechtold. Het fel bediscussieerde wetsvoorstel over euthanasie zonder medische noodzaak werd afgelopen zomer door D66 ingediend. Volgens Pechtold was er ‘nergens een beperking of een soort ere-akkoord’ om vervolgens niet over dat wetsvoorstel te stemmen.

Dat het voorstel niet eerder werd ingediend, zodat er nog deze periode over kon worden gestemd, is volgens Pechtold logisch: ‘Mijn inschatting was dat dit de periode van het voorwerk zou zijn’ zegt de oud-voorman. Hij zegt op voorhand al gedacht te hebben dat de totstandkoming van deze wet ‘meer dan één kabinetsperiode zou gaan duren”.

Volgens Segers ligt dat anders. Omdat het voorstel een heikel punt was in de kabinetsformatie, besloten de partijen volgens hem alvast af te spreken dat het voorstel niet in stemming zou komen. Op die manier is volgens hem de kabinetsformatie gered. Segers doet nu toch een boekje open over die ‘cruciale afspraak”, zegt hij, omdat hij aan het eind van de kabinetsperiode naar eigen zeggen verantwoording wil afleggen aan zijn leden. ‘Zodat mensen weten dat ik ook transparant ben.’

Pechtold betreurt de situatie, zegt hij. ‘De relatie tussen D66 en de ChristenUnie is juist goed geweest. Het is jammer dat dat op scherp wordt gezet.’