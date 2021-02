Kuipers: niet in de luren laten leggen door daling coronabesmettingen

Het aantal besmettingen is weliswaar al een paar weken aan het dalen, maar ‘we moeten ons niet in de luren laten leggen”, aldus de voorzitter van de acute zorgsector, die tevens topman is van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij verwacht weinig effect van het openstellen van winkels voor het afhalen van producten als dat met de nodige voorzorgsmaatregelen gebeurt. Die mogelijkheid ligt momenteel op tafel bij het kabinet.

Volgende week komt volgens ingewijden mogelijk ook al weer een einde aan de avondklok. Kuipers vindt dat voorbarig. Hij zou graag eerst cijfers zien over de effecten van de omstreden maatregel.

Snelle vaccinatiecampagne

De LNAZ-voorzitter wijst verder nog eens op het belang van een snelle vaccinatiecampagne. Hij ziet er geen probleem in om tussen de eerste en de tweede beschermende prik langer te wachten dan tijdens klinische onderzoeken de standaard was. In het geval van het Pfizer/BioNTech-vaccin is dat drie weken. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) raadt dit ook aan. Wel is de maximale uitloop zes weken. Die termijn houdt Nederland nu aan.

Kuipers wijst erop dat een eerste prik al gedeeltelijke bescherming biedt. Meer mensen een eerste dosis toedienen zou volgens hem weleens de druk op ziekenhuizen kunnen verminderen. Kuipers ziet geen reden waarom het vaccin uiteindelijk minder goed zal werken als de tweede prik later wordt toegediend. Het EMA wees er vorige week echter nog op dat het op dit punt ontbreekt aan onderzoeksgegevens.