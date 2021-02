Amerikaanse beurzen stijgen weer na onrust vorige week

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn hoger aan de nieuwe maand begonnen. Vorige week kenden de beurzen in New York nog hun slechtste week sinds oktober toen onrust op de markten tot een verkoopgolf leidde. Die onrust ontstond mede doordat Reddit-beleggers, kleine beleggers die massaal hun geld in enkele kleine aandelen staken, onder meer het aandeel van computerspellenwinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC de hoogte in stuwden. Dat leidde tot vraagtekens bij de waardering van meerdere aandelen.

Verder stegen de techaandelen. Deze week komen webwinkel Amazon en Google-moeder Alphabet met cijfers en daar verwachten de markten veel van. Ook kijken beleggers naar de politieke ontwikkelingen rond een coronasteunpakket en de voortgang bij het vaccineren tegen de pandemie.

De Dow-Jonesindex stond na een kwartiertje handelen 0,6 procent in de plus op 30.136 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij tot 3741 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 13.168 punten.

Amazon

De Reddit-beleggers lijken zich nu op het zilver te hebben gestort. De koers daarvan steeg tot boven de 30 dollar. GameStop verloor haast 11 procent, maar AMC werd haast 20 procent hoger gezet.

Amazon steeg 1,6 procent. De verwachting is dat die webwinkel garen heeft gespind bij de coronamaatregelen in veel landen. Ook biedt Amazon serverruimte in de cloud aan, wat voor bedrijven die thuiswerken mogelijk moeten maken ook zeer interessant is. Alphabet (plus 1,6 procent) heeft vermoedelijk weten te profiteren van de aantrekkende markt voor online advertenties. Daarvan wist Facebook ook te profiteren, bleek vorige week toen dat bedrijf de boeken opende.

Olieprijzen

Maandag gaven medisch bedrijf Thermo Fischer (plus 1,3 procent), defensiebedrijf Northrop Grumman (plus 0,9 procent) en liftenmaker Otis (min 1,4 procent) een kijkje in de boeken.

De euro was 1,2090 dollar waard, tegen 1,2143 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 52,73 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 55,67 dollar per vat.