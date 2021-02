Oppositie wordt ‘moedeloos’ van de rekenmethode van De Jonge

De nieuwe rekenmethode van coronaminister Hugo de Jonge schiet maandag een groot deel van de oppositie in het verkeerde keelgat. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zouden de ziekenhuizen achterlopen met het doorgeven van de aantallen gevaccineerden, waardoor het Nederlandse vaccinatiecijfer lager leek dan het in werkelijkheid is. Desgevraagd noemde het Landelijk Netwerk Acute Zorg die bewering ‘apert onjuist”. Het komt De Jonge op niet malse reacties te staan.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver schrijft op Twitter: ‘Als het niet goed gaat, probeer dan niet de beeldvorming bij te stellen of het rekenmodel aan te passen, maar kom met echte oplossingen.’ Daarbij pleit hij opnieuw voor een speciale regeringscommissaris voor de vaccinatiestrategie. ‘Aan dit paniekvoetbal moet een einde komen.’

Ook andere leden van de linkse oppositie zijn verontwaardigd. ‘Om moedeloos van te worden,’ schrijft PvdA-Kamerlid Attje Kuiken op Twitter. Zij wil dat er meer tempo gemaakt wordt met vaccineren. ‘Dat is het belangrijkste om uit deze crisis te komen.’ SP-Kamerlid Maarten Hijink vindt dat De Jonge vooral bezig is met goed nieuws brengen, in plaats van problemen aanpakken. Bovendien steekt het hem dat de ziekenhuizen het nieuws tegenspreken. ‘Je zou toch verwachten dat de minister dit in samenwerking met betrokken organisaties doet en niet op eigen houtje handelt.’

Kritiek komt ook van de rechterflank van de oppositie. PVV-leider Geert Wilders rekent zichzelf alvast gekscherend rijk. ‘De PVV heeft bij nader inzien geen 20 maar 76 zetels,’ schrijft hij op Twitter. ‘Andere rekenmethode. Wegwezen dus @MinPres Rutte en @hugodejonge!!’

‘Het is duidelijk dat De Jonge met kunst- en vliegwerk de aantallen manipuleert,’ laat een woordvoerder van Forum voor Democratie weten. ‘Onbegrijpelijk dat we afhankelijk moeten zijn van ‘schattingen’ en ‘modellen’ in plaats van harde cijfers. De ziekenhuizen zijn inmiddels terecht boos over het feit dat De Jonge zijn verantwoordelijkheid blijft afschuiven. De Jonge moet nu geen cijfermatige trucjes uithalen, maar vaart maken en zorgen dat we niet langer het lachertje van Europa zijn.’