Man (21) aangehouden voor brand in GGD-teststraat in Urk

Een 21-jarige man uit Emmeloord is maandag aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting bij de GGD-teststraat in Urk, aldus de politie. De teststraat werd vorige week zaterdag in brand gestoken tijdens ongeregeldheden.

Beelden van het in brand steken van de teststraat werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Flevoland. Deze uitzending in combinatie met recherchewerk leidden naar de man uit Emmeloord.

De man zit vast voor verhoor. Zijn auto is in beslag genomen, om bij een mogelijke veroordeling bij te dragen aan een vergoeding voor de ontstane schade door de brand. Hij is de eerste verdachte die is opgepakt voor betrokkenheid bij het in brand steken van de teststraat, aldus de politie. Het onderzoek loopt nog. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Nieuwe teststraat

Vorige week zaterdag gingen in Urk tal van mensen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein. De coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken. Voor betrokkenheid bij de rellen werden eerder al twee personen aangehouden.

Na de ongeregeldheden zetten jongeren in Urk een actie op touw om geld in te zamelen voor een nieuwe teststraat. Het streefbedrag van 10.000 euro was afgelopen donderdag binnen.