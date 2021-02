Madrid versoepelt, elders in Spanje roep om meer beperkingen

De regio Madrid versoepelt de beperkingen die de bevolking zijn opgelegd uit naam van de coronabestrijding. Vanaf vrijdag mogen zes mensen bij elkaar zijn om bijvoorbeeld op een terras elkaar te ontmoeten. Dat is twee meer dan momenteel. De autoriteiten overwegen ook het uitgaansverbod in te laten gaan om middernacht in plaats van 22.00 uur, zoals nu.